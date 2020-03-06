[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Возбуждено уголовное дело в отношении проректора Ферганского государственного университета
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (UZ) -  Проректору Ферганского государственного университета А.А. предъявлены обвинения по части 1 статьи 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и пункту «а» части 2 статьи 209 («Должностной подлог») Уголовного кодекса Узбекистана.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

По данным следствия, проректор вуза, будучи ответственным секретарем экзаменационной комиссии по физической культуре в 2019-2020 учебном году, завысил результаты экзаменов 18 абитуриентов. Все они в последствии поступили в вуз.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.

Напомним, что 9 августа 2018 года газета «Хукук» («Право») Генпрокуратуры РУз сообщала, что сотрудники Ферганского государственного университета, будучи в преступном сговоре с помощниками главы города Ферганы, пытались незаконными путями помочь абитуриентам поступить в вуз.

print
  • Мужчина из Торонто тратит $400 в месяц, чтобы жить в монгольской юрте на заднем дворе
  • В Туркменистане объявили тендер на строительство 300-метрового монумента
  • В Индонезии зараженных коронавирусом разместят на необитаемом острове



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com