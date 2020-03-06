Возбуждено уголовное дело в отношении проректора Ферганского государственного университета

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CentralAsia (UZ) - Проректору Ферганского государственного университета А.А. предъявлены обвинения по части 1 статьи 205 («Злоупотребление властью или должностными полномочиями») и пункту «а» части 2 статьи 209 («Должностной подлог») Уголовного кодекса Узбекистана.

Об этом сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры республики.

По данным следствия, проректор вуза, будучи ответственным секретарем экзаменационной комиссии по физической культуре в 2019-2020 учебном году, завысил результаты экзаменов 18 абитуриентов. Все они в последствии поступили в вуз.

В настоящее время по данному факту проводятся следственные действия.

Напомним, что 9 августа 2018 года газета «Хукук» («Право») Генпрокуратуры РУз сообщала, что сотрудники Ферганского государственного университета, будучи в преступном сговоре с помощниками главы города Ферганы, пытались незаконными путями помочь абитуриентам поступить в вуз.