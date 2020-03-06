В Андижане сотрудники милиции провели обыск в доме арестованного блогера

CentralAsia (UZ) - 4 марта сотрудники ОВД Пахтаабадского района Андижанской области провели обыск в доме арестованного блогера Джурабека Кимизова в селе «Уйгур». Об этом сообщила жена блогера, передает centralasian.org.



Между тем пресс-служба областного УВД обнародовала заявление, в котором говорится, что арест блогера Кимизова не связан с его видеороликами, размещенными на портал YouTube.

Как говорит жена Джурабека Кимизова Асилзода Холмирзаева, утром 4 марта сотрудники районной милиции провели обыск в ее доме в селе «Уйгур» Пахтаабадского района.

По словам женщины, обыск в доме сотрудники милиции провели в ее отсутствие.

– Как только я ушла из дома, следователь по имени Джасур приехал и провел обыск в моем доме. Мне позвонил сын и сообщил об этом. Я пожаловалась начальнику следствия, сказав: «Почему обыск проводят в мое отсутствие? А вдруг они что-то подкинут при обыске?» Но начальник следствия пообещал, что следователь подождет моего возвращения и уже потом проведет обыск в моем доме, – говорит Асилзода Холмирзаева.

Однако, как говорит жена блогера Джурабека Кимизова, когда она вернулась домой, следователи уже закончили проводить обыск.

– Они обыскали все комнаты в нашем доме. Сказали, что искали обувь. Но почему-то забрали из дома две машинки для стрижки волос, джемпер моей дочери, два блокнота, 50 тысяч кыргызских сомов и почему-то видеокассету с нашей с мужем свадьбы. Я считаю, что обыск в моем доме провели с целью запугать меня после моего интервью вашему радио, – говорит Асилзода Холмирзаева.

Она сообщила, что в настоящее время ее муж Джурабек Кимизов содержится в следственном изоляторе УВД Андижанской области.

Между тем областное управление милиции обнародовало заявление по факту ареста Джурабека Кимизова, в котором утверждается, что арест блогера никак не связан с его видеороликами, размещенными на портал YouTube.

В заявлении УВД сообщается, что Кимизов обвиняется в мошенничестве. По данным правоохранительных органов, в августе 2018 года блогер, работавший водителем, пообещал находящимся на заработках в России двум землякам отвезти в Андижан приобретенную ими зимнюю женскую обувь на общую сумму 3 тысячи долларов США, но так и не не выполнил своего обещания.

Напомним, что блогер Джурабек Кимизов, освещавший в социальных сетях проблемы рядовых андижанцев, был арестован сотрудниками милиции Пахтаабадского района 27 февраля этого года. 38-летнему мужчине предъявлены обвинения по 168-й статье («Мошенничество») Уголовного кодекса Узбекистана.

Однако жена блогера Джурабека Кимизова Асилзода Холмирзаева считает, что уголовное дело против ее мужа было возбуждено из-за критики в адрес местных властей.