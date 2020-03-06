Казахстан ответил на претензии Кыргызстана в ВТО

CentralAsia (KZ) - В ходе заседания генерального совета Всемирной торговой организации (ВТО) состоялось обсуждение вопроса о ситуации на казахстанско-кыргызской границе в соответствии с обращением Кыргызстана в ВТО.

Делегацию Казахстана представляли Постоянный Представитель РК при ООН и других международных организациях в Женеве Жанар Айтжанова и Председатель Комитета государственных доходов Министерства финансов РК Марат Султангазиев.

В своем выступлении делегация Кыргызстана заявила о нарушении Казахстаном некоторых положений Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле и Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли. Было отмечено об ухудшении экономических показателей Кыргызстана в связи с применяемыми Казахстаном мерами на границе, сообщает пресс-служба МИД РК.

В ответном выступлении Ж.Айтжанова отметила, что согласно Договору о Евразийском экономическом союзе, между территориями государств-членов ЕАЭС осуществляется свободное перемещение товаров без применения таможенного декларирования и государственного контроля, в том числе таможенного, транспортного, ветеринарного и санитарного контроля. Следовательно, все товары, прибывающие из Кыргызстана в Казахстан и следующие транзитом через территорию Казахстана, освобождены от требований таможенного контроля. В этой связи вопросы, поднимаемые Кыргызстаном, связаны исключительно с правоприменительной практикой законодательства ЕАЭС и должны обсуждаться на площадке данной Организации.

Казахстанская сторона отметила, что государства-члены ЕАЭС функционируют в рамках Единой таможенной территории, в связи с чем жалоба Кыргызстана на нарушения Казахстаном положений Генерального соглашения ВТО по тарифам и торговле (ГАТТ 1994 года) и Соглашения ВТО по упрощению процедур торговли (СУПТ) безосновательна.

Как передает МИД РК, далее были приведены примеры фактов нарушений со стороны кыргызских грузоперевозчиков, в частности в течение только 2019 года уполномоченным государственным органом Казахстана было выявлено более 2600 случаев ввоза товаров из Кыргызстана в адрес фиктивных получателей. Также было выявлено более 4800 случаев осуществления лжетранзита кыргызских товаров, когда товары были заявлены в качестве транзита на территорию России, однако, по сути продавались на рынках Казахстана без уплаты косвенных налогов (НДС). В этой связи меры, принимаемые Правительством Казахстана, направлены на обеспечение налогового администрирования и полноты поступлений НДС в бюджет страны. При этом данные меры применяются в равной степени, как к отечественным грузоперевозчикам, так и в отношении грузоперевозчиков государств-членов ЕАЭС и третьих стран.

Казахстанская сторона также подчеркнула необходимость использования всего потенциала двусторонних консультаций для урегулирования данных вопросов, а также институциональных механизмов, существующих в ЕАЭС.

В заключение, Постпред Ж. Айтжанова призвала Кыргызстан к полному выполнению обязательств, принятых при вступлении в ЕАЭС, а также к соблюдению национального законодательства своих партнеров.

В ответ на выступление казахстанской делегации представитель Кыргызстана заявил, что в связи с невозможностью урегулирования в двустороннем порядке и в рамках ЕАЭС данный вопрос будет внесен на рассмотрение Органа ВТО по разрешению споров.

Постпред Казахстана в свою очередь отметила, что казахстанская сторона готова отстаивать свои интересы и законные меры в рамках судебного спора на площадке ВТО.

Казахстан обратил внимание членов ВТО на серьезные нарушения норм данной Организации со стороны Кыргызстана, связанных с применением минимального уровня контрольных цен на товары (МУКЦ) в отношении отдельных товаров, ввозимых из других государств-членов ЕАЭС; освобождением от уплаты НДС сельскохозяйственной техники, производимой на предприятиях Кыргызстана; и разработкой проекта постановления Правительства КР, предусматривающего введение запрета на ввоз товаров, в отношении которых Казахстаном применяются изъятия из ЕТТ ЕАЭС, говорится в официальном сообщении МИД РК.