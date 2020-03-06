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  6 марта 2020
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Коронавирус к 6 марту: Из Китая в 85 стран и на 15 тыс. человек
Предыстория: 5 марта: за пределами Китая коронавирус охватил свыше 12 тыс. человек в 76 странах

CentralAsia (CA) -  Число зараженных коронавирусом к утру 6 марта во всем мире превысило 95 тыс. человек, из них более 80 тыс. - в КНР. За сутки в Китае выявили 143 новых случаев заражения коронавирусом, погибли 23 человека. Вылечены в КНР более 53,7 тыс. человек.

в КНР вылечили более 53,7 тыс. человек.

За сутки в Китае выявили 143 новых случаев заражения коронавирусом, погибли 23 человека.

За пределами Китая число заразившихся превысило 14,7 тыс. человек. За сутки зарегистрировали 2098 новых случаев заболевания, говорится в ежедневном отчете ВОЗ.

По данным организации, случаи заражения коронавирусом выявили в 85 странах.

По данным организации, случаи заражения коронавирусом выявили в 85 странах

Второй после Китая страной по количеству заболевших является Южная Корея - 6 284, летальных исходов 42. Страна подняла уровень эпидемиологической угрозы до высшего уровня. Начало учебного года во всех школах и дошкольных учреждениях отложили до 23 марта.

Италия: число жертв выросло до 148. В стране коронавирусом заражены 3 858 человек.

Иран: число жертв достигло 107 человек. Общее число инфицированных в стране составило 3 513.

Число заразившихся новым типом коронавируса в Японии (+круизный лайнер Diamond Princess) достигло 1054 человек, скончавшихся 12.

Коронавирус за сутки впервые зарегистрирован в таких странах как: Босния и Герцеговиня, Гибралтар, Венгрия, Словения.

Еще один круизный лайнер на карантине из-за коронавируса в США. Лайнер «Гранд принцесс» задержан на карантин в море у берегов Калифорнии после того, как у одного из пассажиров предыдущего рейса, 21 февраля сошедшего с корабля в Сан-Франциско, был диагностирован коронавирус. 71-летний мужчина в среду умер в клинике в Сакраменто.

Круизный лайнер «Гранд принцесс» относится к одной серии с задержанным на карантин в Японии круизным лайнером «Diamond Princess» и принадлежит той же компании Carnival.

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