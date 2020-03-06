МИД Таджикистана рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок в 5 стран мира из-за коронавируса

CentralAsia (TJ) - В связи с распространением коронавируса нового типа COVID-19 в Южной Корее, Иране, Италии и Афганистане, а также сохраняющейся эпидемии в Китае, МИД Таджикистана рекомендует гражданам страны временно воздержаться от поездок в вышеуказанные страны.



«Также при поездках в страны, где выявлены случаи заражения коронавирусом, следует учитывать складывающуюся обстановку, следовать правилам гигиены, учитывать рекомендации властей, избегать мест массового скопления людей»,- рекомендует МИД Таджикистана.

Напоминаем, что граждане Таджикистана, находящиеся за рубежом, в случае необходимости могут обращаться в дипломатические представительства и консульские учреждения в иностранных государствах.

Посольствами Таджикистана в зарубежных странах проводится постоянный мониторинг ситуации вокруг распространения коронавируса, а также оказывается необходимая помощь нашим гражданам.

В соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологических правил граждане Таджикистана и иностранных государств, прибывшие из Республики Корея, Ирана, Италии, Афганистана и Китая будут помещены на карантин сроком до 14 дней в целях предупреждения завоза коронавируса на территорию страны.