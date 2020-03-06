Монголия убрала часть пограничных заборов для миграции диких животных - аргали

CentralAsia (MNG) - Монгольские пограничные войска определили, что стадо диких баранов - Аргали (Ovis ammon) неоднократно сбивают пограничный забор в трех частях у реки Цагаан в сомоне Сагил аймака Увс в экорегионе Алтай-Саян. Поэтому, при финансировании WWF-Mongolia, департамента окружающей среды и туризма аймака, Администрация строго охраняемых территорий Увс-Нуур вместе с подразделением пограничных войск демонтировали некоторые изгороди и проложили путь для миграции диких животных.

Это позволяет не только свободно перемещать диких животных и стада аргали, обитающих в Тувинской области Российской Федерации и в аймаке Увс, Монголия, но также предотвращает попадание и гибель диких животных в заборах.

Также в этих точках установлены автоматические камеры, что позволяет осуществлять постоянный мониторинг миграции аргали и других диких животных. Биотехнические меры были также приняты для дикой природы, такие как соль и сена были оставлены для дикой природы вблизи маршрута. В будущем планируется убрать пограничные ограждения в некоторых местах вдоль границы аймака Увс.

Основываясь на результатах исследований перемещения популяции аргали с использованием радиопередающих ошейников в трансграничных районах региона, проведенных Всемирным фондом дикой природы Монголии с 2007 года, Главное управление охраны границ Монголии согласовало и сняло заборы с колючей проволокой в некоторых частях вдоль границы забор в 2012 году.

Колючую проволоку забрали в семи частях забора государственной границы протяженностью 11 км. Для обеспечения возможности перемещения для диких животных были удалены средние трехрядные провода, а нижний и верхний - без проводов. Между этими проводами верхнего и нижнего ряда, аргали могли свободно перемещаться внутрь и наружу.

Кроме того, WWF-Mongolia и Генеральный орган по охране границ Монголии подписали меморандум о взаимопонимании в 2012 году и эффективно сотрудничают. В этих рамках осуществляется успешное сотрудничество в области исследований и мониторинга дикой природы вблизи государственной границы и прилегающих территорий, а также защиты среды обитания диких животных и свободы передвижения и миграции.