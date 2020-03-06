Австрия экстрадировала в Душанбе разыскиваемого по подозрению в измене родине гражданина

CentralAsia (TJ) - Австрия экстрадировала в Таджикистан гражданина РТ Шовализода Хизбулло Абдулло, обвиняемого в экстремизме и государственной измене, сообщает пресс-центр генпрокуратуры РТ.

29-летний уроженец района Абдурахмони Джоми обвиняется по статьям 307 ч.3 (участие в деятельности экстремистского сообщества) и 305 (Измена государству) УК РТ.

«Экстрадированный из Австрии гражданин Таджикистана является активным членом запрещенной в стране Партии исламского возрождения, он обвиняется по двум статьям УК Таджикистана – 307 «участие в рядах экстремистской организации) и 305 (измена родине)», - говорится в распространенной информации.

«Задержанные в Таджикистане с 2016 по 2019 годов члены ПИВТ Кузов А.К., Забичоев Н.М., Ризвонов А.Р., Исмоилов Д.Д., Наврузов М.С. и некоторые другие в рамках расследования уголовного дела дали показания о причастности Шовализода Х .А. к вышеназванным преступлениям», - отмечает Генпрокуратура.

Генпрокуратура Таджикистана подчеркивает, что все вышеназванные граждане страны прошли военно-диверсионную подготовку за пределами республики и с целью совершения террористических актов проникли на территорию Таджикистана незаконно.

«Ранее при содействии компетентных органов стран Евросоюза из ЕС в Таджикистана были экстрадированы разыскиваемые за участие в рядах террористических организаций граждане нашей страны Шерали Лоики, Хаётов Мустафо Рахматшоевич и Зухуров Комрон Хайрович», - отмечается в сообщении.

Расследование уголовного дела в отношении Шовализода продолжается.