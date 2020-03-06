Коронавирус уже повлиял на реализацию проектов в Монголии и Южной Африке - M&R

CentralAsia (MNG) - Специализированная инженерно-строительная группа Murray & Roberts (M&R) инициировала исследование потенциального воздействия коронавируса, или Covid-19, на здоровье людей и его коммерческую деятельность на свои проекты и людей, подтвердив 5 марта, что вспышка уже повлияла на реализацию проектов в Монголии и Южной Африке.

В Монголии проект по строению шахты сталкивался с перебоями в поставках оборудования и рабочей силы, которые можно было отнести непосредственно к Covid-19.

Перевозить людей в Монголию стало особенно сложно из-за того, что некоторые страны Азии вводят ограничения на поездки и протоколы самоизоляции.

В то же время в Южной Африке в связи с ограничениями на поездки M&R все труднее заручиться услугами тайских сварщиков-специалистов, необходимых для заключения контракта от имени лесной группы Sappi в Квазулу-Натале.

Генеральный директор Генри Лаас подчеркнул, что финансовые последствия еще не были рассчитаны, и сказал, что в настоящее время предпринимаются усилия для количественной оценки этих затрат, а также любых возможных будущих рисков.

Если они окажутся «существенными», M&R выпустит заявление для акционеров.

M&R, однако, была обеспокоена потенциальным воздействием цепочки поставок на свои проекты в Азии и Австралии, учитывая, что большая часть необходимого оборудования и материалов была получена в Китае, который находился в эпицентре вспышки.

Генеральный директор Clough Питер Беннетт, который возглавляет нефтегазовую платформу M&R, сообщил, что в Монголии некоторое оборудование уже находилось на карантине на границе, что сказывалось на его способности соблюдать график строительства.

«Более сложная задача - это передвижение нашего персонала. Учитывая ограниченные маршруты доступа в Улан-Батор, это становится все более и более сложным. Если вы путешествуете по Корее, существует 21-дневный срок для самостоятельного карантина. Через Бангкок, и почти через любой другой маршрут, есть некоторая форма этого тоже. Таким образом, наша способность осуществлять надзор на месте подвергается воздействию», - пояснил Беннетт.