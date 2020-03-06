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  6 марта 2020
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В Ташкенте заработал единый миграционный центр для желающих работать в России
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CentralAsia (UZ) -  В столице Узбекистана открылся единый миграционный центр, который будет посылать на заработки в Россию узбекистанцев. Об этом сообщило Агентство внешней трудовой миграции.

Целью открытия Центра – обеспечить подготовку, адаптацию и психологическую помощь для граждан Узбекистана, выезжающих в Российскую Федерацию на заработки.

Здесь помогут оформить документы для выезда за рубеж, например, страховые полисы. Также граждане смогут получить информацию о получении патента на работу и о миграционных картах.

По соглашению между Минтруда РУз и Российским университетом дружбы народов в центре будут обучать русскому языку, истории и законам РФ. По окончании курсов слушатели получат свидетельства, которые нужны для оформления патента.

По данным погранслужбы ФСБ за 2019 год, лидерство за первую половину 2019 года принадлежит Узбекистану, из этой страны в Россию прибыли в целях работы 918 тыс. человек.

Согласно данным Совета Федерации РФ, озвученным председателем Валентиной Матвиенке в ходе визита в Ташкент в конце прошлого года, в данный момент в разных регионах России работают 2 миллиона и 200 тысяч трудовых мигрантов из Узбекистана.

По данным Агентства по внешней миграции Узбекистана, на заработках в России в настоящее время насчитывается от 2,6 до 3 миллионов рабочих-мигрантов из Узбекистана.

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