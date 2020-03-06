Шавкат Мирзиёев принял делегацию ЕБРР

CentralAsia (UZ) - Президент Шавкат Мирзиёев 5 марта принял делегацию Европейского банка реконструкции и развития во главе с президентом этого авторитетного финансового института Сумой Чакрабарти.

В ходе встречи рассмотрены приоритетные направления практического взаимодействия на долгосрочную перспективу, сообщила пресс-служба главы государства.

Президент ЕБРР подтвердил готовность ведущей международной финансовой организации продолжить всемерную поддержку реализуемой программе реформ в Узбекистане и кардинально расширить портфель партнерства.

Особое внимание уделено подготовке и продвижению приоритетных проектов по модернизации инфраструктуры, развитию банковского сектора, текстильной и других отраслей промышленности, инициатив малого бизнеса.

Состоялся также обмен мнениями по графику и повестке дня совместных мероприятий, направленных на содействие привлечению прямых инвестиций, передового опыта, знаний и технологий в экономику Узбекистана.

Объемы новых инвестиций ЕБРР в Узбекистан достигли 1,1 миллиарда долларов и направлены в такие приоритетные отрасли, как энергетика, тепло- и водоснабжение, коммуникации, дорожное и жилищное строительство.

Помимо представительства в Ташкенте, банк открыл офис в Андижане, до конца года планирует открыть в Ургенче.

