Президент Узбекистана принял главу российской компании «Лукойл»

CentralAsia (UZ) - Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 5 марта принял президента российской компании «Лукойл» Вагита Алекперова.

Как сообщила пресс-служба главы государства, в ходе встречи были рассмотрены перспективы дальнейшего расширения взаимовыгодного сотрудничества.

Особое внимание уделено вопросам привлечения опыта и передовых решений компании в сфере корпоративного управления и перехода на цифровые технологии в нефтегазовой отрасли.

Обсуждены возможности углубления кооперации в области геологоразведки и освоения месторождений углеводородов на территории Узбекистана, в том числе трудноизвлекаемых.

В качестве безусловного приоритета обозначено взаимодействие в области научных изысканий и подготовки высококвалифицированных кадров для энергетического сектора.

На сегодняшний день объемы капиталовложений компании в совместные проекты составляют около 10 миллиардов долларов. Успешно работает Кандымский газоперерабатывающий комплекс мощностью переработки более 8 миллиардов кубических метров природного газа в год. Продолжается освоение месторождений Юго-Западного Гиссара и Устюртского региона.