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  6 марта 2020
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МИД Кыргызстана вручил ноты главам дипмиссий Туркменистана, Азербайджана и России из-за перевозчиков в Иране

CentralAsia (KG) -  Министерство иностранных дел Кыргызстана вручило ноты главам дипломатических миссий Туркменистана, Азербайджана и России. Об этом 6 марта на пресс-конференции сообщил заместитель министра иностранных дел Нурлан Абдрахманов, комментируя вопрос с кыргызстанскими грузоперевозчиками в Иране, передает Akipress.

Он напомнил, что встречи прошли 2-4 марта, где был обсужден вопрос проезда кыргызских водителей транзитом через территории Туркменистана и Азербайджана для возвращения в Кыргызстан из Ирана.

По словам Абдрахманова, в связи с предпринимаемыми сопредельными с Ираном государствами профилактическими мерами по предупреждению проникновения коронавирусной инфекции на иранской территории вынуждены находиться ряд кыргызстанских грузоперевозчиков, которые пока не имеют возможности пересечь ирано-туркменскую и ирано-азербайджанскую границы для возвращения транзитом в Кыргызстан. С момента обращения перевозчиков МИД и посольство держат вопрос под контролем, добавил замминистра.

С внешнеполитическими ведомствами и дипломатическими представительствами указанных государств продолжаются переговоры и консультации по разрешению проблемных вопросов кыргызстанских грузоперевозчиков.

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