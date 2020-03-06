Похвалив Казахстан, эксперт ООН призвала не допускать нарушений прав человека в ходе борьбы с терроризмом

CentralAsia (CA) - Выступая на 43-й сессии Совета ООН по правам человека, Специальный докладчик ООН Финнуала Ни Илойн выразила признательность Казахстану за возвращение в страну боле 500 женщин и детей, которые оказались в зонах конфликтов в Сирии и Ираке. В прошлом году эксперт посетила Казахстан, чтобы выяснить, какие меры принимают власти, чтобы не допустить нарушений прав человека в ходе борьбы с терроризмом, передает служба новостей ООН.



Специальный докладчик отметила, что репатриированные в Казахстан женщины и дети до этого содержались в бесчеловечных условиях в переполненных лагерях на северо-востоке Сирии и в Ираке. По ее мнению, казахстанские власти, рассматривая репатриантов как жертв терроризма, нуждающихся в защите, продемонстрировали приверженность международным обязательствам. Финнуала Ни Илойн поблагодарила Казахстан за готовность предоставить ей доступ к возвращенным людям.

Высоко оценив преобразования в пенитенциарной системе Казахстана, правозащитница отметила, что стране удалось добиться сокращения числа заключенных и разработать альтернативные меры наказания. Вместе с тем она полагает, что важные положения национального уголовного права, касающиеся терроризма и экстремизма, сформулированы слишком широко и расплывчато, и это может приводить к нарушению прав на выражение мнений, свободное передвижение, а также свободу религии и убеждений.

Выступая на сессии Совета, представитель Казахстана Арман Байсуанов поблагодарил Финнуалу Ни Илойн за визит в Казахстан и сообщил, что власти его страны предоставили ответы и комментарии по всем вопросам, поднятым в ее докладе. Он заверил участников встречи в том, что уважение прав человека и обеспечение верховенства закона лежат в основе мер по борьбе с терроризмом в Казахстане.

По его словам, национальная контртеррористическая стратегия направлена на предотвращение воинствующего экстремизма и поощрение прав человека. Представитель Казахстана напомнил, что после визита Спецдокладчика в мае прошлого года в стране произошли политические изменения, включая избрание нового президента. В Казахстане проведены важные реформы, в том числе отменена смертная казнь и пересмотрен закон о мирных собраниях.

В 2019 году, по словам казахского дипломата, были проведены две гуманитарные операции, в рамках которых 600 граждан Казахстана, большинство из которых - женщины и дети, были возвращены из Сирии и Ирака.

Нарушения прав человека ведут к радикализации населения

Представляя общий доклад, без привязки к конкретным странам, Специальный докладчик Ни Илойн подчеркнула, что нарушения прав человека в ходе борьбы с терроризмом ведут к радикализации населения, особенно, молодежи.

Она отметила, что религиозные группы, представители меньшинств и гражданского общества зачастую становятся жертвами действий, направленных на противодействие «экстремизму». Правозащитница предупредила, что наиболее эффективные доводы, которыми пользуются экстремисты, привлекая новых сторонников в свои ряды, как раз касаются методов противодействия им. К тому же, отметила эксперт, порой под предлогом борьбы с терроризмом криминализируются законные действия оппозиционных групп, организаций гражданского общества и правозащитников.

«Такая практика порождает отчуждение и недоверие в сообществах, а ведь их участие в решении глобальных проблем, связанных с искоренением экстремизма, крайне необходимо», - сказала Специальный докладчик. Финнуала Ни Илойн подчеркнула, что меры по предотвращению экстремизма и терроризма будут эффективными только в том случае, если не будут сопровождаться нарушениями прав человека.

Отвечая на вопросы в ходе интерактивной дискуссии, Специальный докладчик ООН заявила, что среди причин, способствующих появлению терроризма, - слабость государственных институтов и злоупотребление властью. Она считает, что ни терроризм, ни воинствующий экстремизм не возникают на пустом месте - они очень часто становятся следствием нищеты и несправедливости, нарушений прав человека и плохого управления. Все эти факторы приводят к тому, что люди теряют надежду и попадают в преступные сети террористов.