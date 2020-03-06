Таджикистан увеличит объемы поставок электроэнергии соседям

CentralAsia (TJ) - Таджикистан начнет поставлять электроэнергию соседним странам в больших объемах с начала второго квартала этого года.

Как сообщили «Авеста» в энергетическом секторе страны, экспорт электроэнергии в больших объемах начнется с середины апреля, когда приток воды превысит показатели ее расхода на гидростанциях Вахшского каскада.

По данным источника, в настоящее время приток воды в районе Нурекского водохранилища составляет 271 кубометров, а для выработки электроэнергии расходуется против 576 куб. м воды в секунду. Приток воды сейчас на 82 кубометров в секунду больше, чем показатели прошлого года.

В настоящее время ежесуточная выработка электроэнергии в республике составляет 62 млн. кВт/ч, 59 млн. кВт/ч из которых идет на внутреннее потребление.

В феврале этого года председатель госэнергохолдинга «Барки точик» Мирзо Исмоилзода на встрече с журналистами сообщил, что Таджикистан планирует увеличить экспорт электроэнергии в Афганистан в текущем году.

По его словам, достигнуто соглашение с афганской энергетической компанией «Брешно» о поставках электроэнергии на текущий год.

Согласно контракту в текущем году Таджикистан экспортирует в Афганистан электроэнергию в объеме 1 млрд. 588 млн. кВт/ч., что почти на 30 млн. кВт/ч больше, чем в 2019 году. В прошлом году в соседнюю страну было экспортировано 1 млрд. 458,2 млн. кВт/ч электроэнергии на сумму $60,6 млн.

Стоимость каждого киловатта электроэнергии для Афганистана в прошлом году составляла 4, 3 цента. В этом году этот показатель увеличится на 3%.

Глава «Барки точик» также сообщил, что вопрос об объемах поставок электроэнергии и цены на текущий год будет обсужден с узбекскими энергетиками в рамках заседания межправкомиссии в марте этого года.

Мирзо Исмоилзода также сообщил, что в прошлом году соседнему Узбекистану было поставлено 1 млрд. 425,1 млн. кВт/ч по цене 2 американских цента за один киловатт. Общая сумма экспорта электроэнергии в Узбекистан составила $28,5 млн.