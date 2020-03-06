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  6 марта 2020
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10-летняя девочка из Улан-Батора и этнический монгол пожертвовали деньги и маски министерству здравоохранения

CentralAsia (MNG) -  10-летняя монголка И. Бямбасурэн сегодня передала собранные свои 200 300 тугриков Государственной специальной комиссии. Она ученица 5-го класса средней школы «Монгол билиг оюу».

Она копила деньги, которые родители давали ей во время праздников Нового год, Цагаан сар и Дня рождения.

«Я призываю наших монгольских граждан, друзей и сверстников помочь друг другу в предотвращении новых коронавирусных инфекций», - поделилась она.

Также цахар-монгол Д. Дамдинсурэн из Внутренней Монголии пожертвовал 20 млн тугриков и 8000 масок министерству здравоохранения Монголии.

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