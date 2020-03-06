Мужчина из Торонто тратит $400 в месяц, чтобы жить в монгольской юрте на заднем дворе

CentralAsia (MNG) - В Торонто мужчина тратит $400 в месяц, чтобы жить в монгольской юрте на заднем дворе своего друга. По его словам, за зиму у него уходит $3 тыс. на проживание.

С ростом арендной платы и дефицитом доступного жилья, мужчина из Торонто нашел оригинальное место для жилья: монгольскую юрту на заднем дворе своего друга.

Мэтт, настоящее имя которого CBC News решил не называть из-за вопросов, связанных с законностью его положения, с ноября живет в монгольской юрте в западной части города. За 400 долларов в месяц сезонный рабочий получает возможность установить свою монгольскую юрту, а также пользоваться коммунальными услугами в доме своего друга.

«Друзья и семья определенно выражают небольшую обеспокоенность холодными зимними ночами, но они просто не понимают, насколько теплой и жаркой может быть это монгольское традиционное жилище, - сказал Мэтт. Теперь я получаю удовольствие от аренды за 400 долларов в месяц».

Монгольское жилище представляет собой круглую, приземистую конструкцию, которая имеет длину около восьми футов и ширину семь футов, а высота около шести футов. Оно опирается на изолированную платформу и имеет обогреватель, который Мэтт использует ночью во время сна. Половина основной спальной зоны застелена шерстяным ковром, а под ним лежат покрытия из пенопласта. Структура также содержит ящики для молока и круглые стеллажи для хранения, описывает CBC News.

Мэтт рассказал CBC News, что ему нравилось жить на улице во время четырехлетнего велосипедного тура в Северной и Центральной Америке. Затем он попытался жить летом в Торонто в палатке на заднем дворе дома в пристройке, который снимали его друзья.

«Мне нравится идея, что я могу просто зимой уехать и покататься на велосипеде на юг и наслаждаться тропическим климатом», - сказал он. «Мой сосед по дому, домовладелец, просто не взимает с меня арендную плату [пока он путешествует], потому что это неиспользуемое место на заднем дворе», - сказал он.

Джорджди Дент, исполнительный директор Федерации ассоциаций арендаторов Торонто отметил, что по всему городу есть лагеря для бездомных, заполненные людьми, у которых нет другого выбора.