[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  6 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Западные исследователи обсудят избирательную реформу в Монголии

CentralAsia (MNG) -  6 марта Джошуа Димерт, студент магистратуры в Колумбии, встретится с профессорами Школы государственной политики и глобальных отношений (School of Public Policy and Global Affairs – SPPGA) Максом Кэмероном и Джулианом Дирксом, чтобы обсудить избирательные реформы в Монголии, сообщает pubpoli.com.

В этой беседе рассматривается механизм управления и то, как избиратели выбирают своих представителей, отражают ценности их культурной и национальной самобытности.

Макс Камерон в настоящее время является исполняющим обязанности директора Школы государственной политики и глобальных отношений, а также профессором факультета политических наук Университета Британской Колумбии. Он специализируется на сравнительной политике, демократии, конституционализме и политической экономии в латиноамериканской сфере.

Джулиан Диркес в настоящее время является адъюнкт-профессором Школы государственной политики и глобальных отношений, где он также является координатором Программы по внутренней Азии и кафедрой Кейданрена по японским исследованиям. Его исследования направлены на развитие политики в Японии и Монголии.

Джошуа Димерт - студент магистратуры в области государственной политики и глобальных отношений в Университете Британской Колумбии. Его основные политические интересы сосредоточены на технической политике, владении данными и кибербезопасности. До прихода в SPPGA он работал в сфере коммерческого финансирования и венчурного капитала в Ватерлоо, Онтарио, со специализацией в технологических фирмах, недвижимости и бережливом производстве.

print
  • Лучший показатель по степени свобод среди стран Центральной Азии у Кыргызстана, - Freedom house
  • В Узбекистане запустили электричку «Андижан — Коканд»
  • Эпидемия коронавируса лишь в феврале привела к экономическим потерям в размере $50 млрд, - доклад ЮНКТАД



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com