Западные исследователи обсудят избирательную реформу в Монголии

CentralAsia (MNG) - 6 марта Джошуа Димерт, студент магистратуры в Колумбии, встретится с профессорами Школы государственной политики и глобальных отношений (School of Public Policy and Global Affairs – SPPGA) Максом Кэмероном и Джулианом Дирксом, чтобы обсудить избирательные реформы в Монголии, сообщает pubpoli.com.

В этой беседе рассматривается механизм управления и то, как избиратели выбирают своих представителей, отражают ценности их культурной и национальной самобытности.

Макс Камерон в настоящее время является исполняющим обязанности директора Школы государственной политики и глобальных отношений, а также профессором факультета политических наук Университета Британской Колумбии. Он специализируется на сравнительной политике, демократии, конституционализме и политической экономии в латиноамериканской сфере.

Джулиан Диркес в настоящее время является адъюнкт-профессором Школы государственной политики и глобальных отношений, где он также является координатором Программы по внутренней Азии и кафедрой Кейданрена по японским исследованиям. Его исследования направлены на развитие политики в Японии и Монголии.

Джошуа Димерт - студент магистратуры в области государственной политики и глобальных отношений в Университете Британской Колумбии. Его основные политические интересы сосредоточены на технической политике, владении данными и кибербезопасности. До прихода в SPPGA он работал в сфере коммерческого финансирования и венчурного капитала в Ватерлоо, Онтарио, со специализацией в технологических фирмах, недвижимости и бережливом производстве.