Сотрудников дома престарелых Ашхабада обязали сдать деньги на покупку велосипедов для госмероприятий

CentralAsia (TM) - В ашхабадских госучреждениях продолжается сбор денег у сотрудников на различные цели, среди которых покупка велосипедов. Как сообщает корреспондент Азатлыка, в Ашхабаде у сотрудников столичного дома престарелых собрали по 200 манатов ($57,1) на покупку велосипедов, шлангов, а также ремонт здания.

"В очередной раз занимаются поборами. В доме престарелых сотрудников заставили сдать по 200 манатов, естественно без документального оформления. Это на покупку шлангов, косметического ремонта и на 4 велосипеда со шлемами и майками "для спортивных достижений", - сообщил 4 февраля корреспондент Азатлыка в Ашхабаде, со ссылкой на сотрудников учреждения.

По его словам, деньги у сотрудников дома престарелых собрали в начале февраля, но на что были потрачены деньги до сих пор не известно, ни шлангов, ни велосипедов никто пока не видел.

Побеседовать с руководством дома престарелых Азатлыку не удалось. Штат учреждения составляют в основном женщины.

В течение нескольких лет сбор денег на велосипеды является наиболее распространенным видом взносов, к которым обязывают сотрудников госучреждений Туркменистана. В сборе денег на велосипеды участвуют практически все госучреждения страны.

Взносы осуществляются неоднократно в течение года, путем удерживания средств с заработной платы, но активизируются весной.

В апреле страна празднует месячник здоровья, а в июне День велосипеда. Инициированные президентом страны праздники проходят с большим размахом, тысячи людей по всей стране в одинаковой спортивной одежде совершают массовые велопробеги, маршировки, проводят гимнастику на производстве.

​Вместе с тем, как сообщают многие туркменистанцы, беседовавшие с корреспондентами Азатлыка, сбор денег на приобретение велосипедов осуществляется на протяжении многих лет, при этом власти не объясняют, что делается с велосипедами, купленными в предыдущие годы.

В Туркменистане регулярно осуществляется сбор денег у сотрудников госучреждений. Бюджетники вынуждены сдавать деньги на различные цели, в том числе уборку и благоустройство улиц и зданий, покупку саженцев, президентские портреты и государственные флаги, на финансирование праздников и спортивных мероприятий, покупку одежды и инвентаря для участия в многотысячных массовках.

По словам, беседовавших с Азатлыком бюджетников, многие вынуждены беспрекословно платить требуемые деньги из боязни потерять работу.

Кроме принудительных взносов, бюджетников Туркменистана привлекают к уборке улиц и сезонным сельхозработам, используя их труд и принудительные взносы в хлопководстве, свекловодстве и шелководстве.