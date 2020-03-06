Российский самолет, летевший из Гоа, срочно сел в Ташкенте из-за больного пассажира на борту

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CentralAsia (UZ) - Самолёт, летевший из Гоа (штат в Индии) в Самару, был вынужден прервать полёт и срочно уйти на запасной аэропорт из-за больного пассажира на борту. Об этом сообщается в телеграм-канале «Новости Ташкентского неба».

Экипаж принял решение уходить на запасной аэропорт - международный аэропорт имени Ислама Каримова в Ташкенте, и вызвал карету скорой помощи к трапу самолёта, – говорится в сообщении.