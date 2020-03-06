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  6 марта 2020
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В Иране находится около 50 узбекистанцев. Инфицированных коронавирусом среди них не выявлено - МИД
Госпиталь в Тегеране
Госпиталь в Тегеране

CentralAsia (UZ) -  С 1 марта текущего года при посольстве Узбекистана в Тегеране действует Рабочая группа, которая функционирует в круглосуточном режиме до стабилизации эпидемиологической ситуации, связанной с распространением коронавируса COVID-19 в Иране.

По информации посольства, в настоящее время в Иране по различным причинам пребывают около 50 узбекистанцев, среди которых, по состоянию на утро 6 марта, заболевшие коронавирусом не зафиксированы.

Отмечается, что посольство находится в постоянном контакте с компетентными органами иранской стороны, члены Рабочей группы проводят встречи, разъяснительную работу, а также оказывают содействие согражданам в решении вопросов консульско-правового и иного характера.

Посольство рекомендует гражданам Узбекистана строго придерживаться установленных норм и правил правительства Ирана, санитарных мер предосторожности, спокойно и тщательно взвешивать свои решения, в том числе относительно возвращения на родину.

Сообщается, что по возвращению в Ташкент из Ирана граждане Узбекистана будут размещены на карантин в течение 14 дней.

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