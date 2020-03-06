Автобус с гражданами Узбекистана перевернулся на севере Казахстана

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CentralAsia (UZ) - Автобус с 28 пассажирами перевернулся ночью в Павлодарской области Казахстана. Жертв и пострадавших нет.

По информации регионального департамента по ЧС области, ДТП произошло ночью 6 марта в Экибастузской сельской зоне, на 1160-м километре автодороги Кызылорда - Павлодар.

"Водитель пассажирского автобуса марки Mercedes, не справившись с рулевым управлением, совершил опрокидывание автобуса, двигавшегося по маршруту Новосибирск - Ташкент, - прокомментировали в ведомстве. - В салоне находились 28 человек, из них 26 граждан Республики Узбекистан и два водителя - граждане нашей страны. На место ДТП выехали специалисты центра медицины катастроф, полицейские и представители местных исполнительных органов. - После осмотра медиков все пассажиры уехали на попутном транспорте, водители остались на месте ДТП", - сообщили в ДЧС.

По информации пресс-службы Департамента полиции области, автобус двигался из Новосибирска в Шымкент. По данному факту проводится проверка.