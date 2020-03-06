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  6 марта 2020
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Коронавирус может оказать существенное давление на внутренние цены в Узбекистане, - глава Центробанка РУз
Предыстория: Коронавирус может оказать определенное влияние на экономику Узбекистана ,- Центробанк РУз

CentralAsia (UZ) -  Сокращение потока импорта из Китая и других стран, транспортного сообщения и движения человеческих ресурсов может оказать существенное давление на внутренние цены в Узбекистане. Об этом заявил председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции в Ташкенте 5 марта.

Однако председатель Центробанка отметил, что влияние «эффекта коронавируса» на внутренние цены, скорее всего, будет разовым и краткосрочным.

По словам Нурмуратова, влияние коронавируса на уровень цен будет минимизировано за счет адаптации отечественных производителей и предпринимателей к текущей ситуации, налаживания импорта товаров и услуг и усиления конкуренции на внутреннем рынке.

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