Коронавирус может оказать существенное давление на внутренние цены в Узбекистане, - глава Центробанка РУз

CentralAsia (UZ) - Сокращение потока импорта из Китая и других стран, транспортного сообщения и движения человеческих ресурсов может оказать существенное давление на внутренние цены в Узбекистане. Об этом заявил председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции в Ташкенте 5 марта.

Однако председатель Центробанка отметил, что влияние «эффекта коронавируса» на внутренние цены, скорее всего, будет разовым и краткосрочным.

По словам Нурмуратова, влияние коронавируса на уровень цен будет минимизировано за счет адаптации отечественных производителей и предпринимателей к текущей ситуации, налаживания импорта товаров и услуг и усиления конкуренции на внутреннем рынке.