Коронавирус может оказать существенное давление на внутренние цены в Узбекистане, - глава Центробанка РУз
- Узбекистан, экономика
- 14:40, 06 марта 2020
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- Обновлено: 15:02, 06 марта 2020
|Предыстория: Коронавирус может оказать определенное влияние на экономику Узбекистана ,- Центробанк РУз
CentralAsia (UZ) - Сокращение потока импорта из Китая и других стран, транспортного сообщения и движения человеческих ресурсов может оказать существенное давление на внутренние цены в Узбекистане. Об этом заявил председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов на пресс-конференции в Ташкенте 5 марта.
Однако председатель Центробанка отметил, что влияние «эффекта коронавируса» на внутренние цены, скорее всего, будет разовым и краткосрочным.
По словам Нурмуратова, влияние коронавируса на уровень цен будет минимизировано за счет адаптации отечественных производителей и предпринимателей к текущей ситуации, налаживания импорта товаров и услуг и усиления конкуренции на внутреннем рынке.