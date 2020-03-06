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  6 марта 2020
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В КУИС Казахстана прокомментировали слухи о смерти Челаха

CentralAsia (KZ) -  Комитет уголовно-исполнительной системы МВД Казахстана прокомментировал информацию относительно слухов о смерти осужденного пожизненно Владислава Челаха.

- Информация, не соответствующая действительности. Осужденный, о ком речь идет, жив, здоров. По-прежнему содержится в учреждении чрезвычайной безопасности. На состояние здоровья жалоб и претензий не имеет, - говорится в официальном сообщении.

Ранее местные СМИ сообщили о том, что Владислав Челах совершил самоубийство в тюрьме.

Напомним, в конце мая 2012 года были убиты почти все служащие погранпоста "Аканкерген" (на востоке Казахстана). В результате пожара был уничтожен и сам пост. Подозрение пало на единственного выжившего в этой трагедии - рядового Владислава Челаах. Виновным в убийстве 15 человек он себя не признал.

На суде был вынесен обвинительный приговор – пожизненное лишение свободы.

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