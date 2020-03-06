В Туркменистане не зафиксировано ни одного случая заболевания коронавирусом, - МИД страны

CentralAsia (TM) - 5 марта в Министерстве иностранных дел Туркменистана состоялся очередной брифинг с участием глав и представителей дипломатических миссий и международных организаций, аккредитованных в Туркменистане. Участники брифинга были проинформированы о том, что ни одного случая заболевания или подозрения на коронавирус в Туркменистане не зафиксировано, сообщает пресс-служба ведомства.



В ходе брифинга по мерам, предпринимаемым в Туркменистане для предотвращения проникновения в страну особо опасных инфекционных заболеваний, в частности коронавируса COVID-19, выступил Заместитель министра иностранных дел В.Хаджиев и Министр здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана Н.Аманнепесов.

Как сообщалось ранее, в январе текущего года в стране была создана Чрезвычайная комиссия по борьбе с распространением болезней.