Президент Таджикистана назначил нового секретаря Совета безопасности и произвел ряд других кадровых назначений

CentralAsia (TJ) - В Таджикистане указом президента Махмадали Ватанзода освобожден от должности секретаря Совета безопасности в связи с переходом на другую работу. На его место назначен Махмудзода Насрулло до сегодняшнего дня работавший в должности прокурора Хатлонской области.

Президент также произвел ряд других кадровых назначений:

Председатель Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области Чошбаев Мурзабай освобожден по причине достижения пенсионного возраста, а заместитель председателя этого района Раджабзода Хусния назначена председателем Мургабского района. Мурзамат Абдулкаюм, по согласованию с Президентом Республики Таджикистан, назначен заместителем председателя Мургабского района Горно-Бадахшанской автономной области.

Саидзода Шохин назначен директором Агентства по контролю в сфере образования при Президенте Республики Таджикистан, а Идизода Файзали назначен начальником Управления науки и просвещения Исполнительного аппарата Президента Республики Таджикистан.

Постановлениями Правительства Республики Таджикистан Абдурахмонзода Абдурахмон назначен заместителем министра экономического развития и торговли, Бобозода Хисрав – заместителем министра обороны, Ходжазода Тохир – ректором Российско-Таджикского (славянского) университета, Азиззода Хафиз – начальником Военного института Министерства обороны и Абдуллозода Умеда – заместителем председателя Комитета по делам женщин и семьи при Правительстве Республики Таджикистан.