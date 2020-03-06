В Туркменистане требуют возврата подарка на 8 марта от женщин-пенсионеров, - СМИ

CentralAsia (TM) - Президент Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедов распорядился в честь Международного женского дня выплатить женщинам по 60 манатов (около $3 по курсу «черного рынка»).

Деньги должны быть выделены из бюджетов организаций, выплачивающих женщинам пособия, зарплаты и пенсии. Соответственно, безработные женщины претендовать на единоразовую выплату не могут.

Как оказалось, подарок не полагается не только безработным, но и оформившим свое ИП пенсионеркам, сообщили Хроники Туркменистана.

От пожилых обладательниц лицензии на индивидуальное предпринимательство, которым уже выплатили по 60 манатов, потребовали эти деньги вернуть. Более того, в отделах соцобеспечения Копетдагского и Беркарарского этрапов Ашхабада от женщин потребовали вернуть и выплаты за прошлые годы, с момента, как было оформлено ИП.

Работники Собеса обнаружили у некоторых пенсионерок наличие ИП после того, как они попытались оформить банковские карты VISA. Чтобы сделать карту, необходимо получить справку о доходах в Собесе. Оформить карту разрешили только после того, как предпринимательницы вернули «незаконно» выплаченные им деньги.

Некоторые пожилые женщины, которым не хватает маленькой пенсии, оформляли ИП, чтобы заниматься челночным бизнесом и возить товары из Ирана, Узбекистана и Турции.