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  6 марта 2020
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В Нур-Султане полицейские вытащили из пожара пять человек

CentralAsia (KZ) -  6 марта в 05.04 часов по улице Жунусова в Нур-Султане произошло возгорание частного дома на площади 300 кв.м., передает Polisia.kz.

Первыми на вызов о пожаре приехали сотрудники столичной полиции.

Прибывшим на место инспекторам Полка патрульной полиции Управления местной полицейской службы ДП города Нур-Султан пришлось разбить окно, чтобы войти в помещение. Войдя в комнату через разбитое окно, сотрудники обнаружили в задымленной комнате людей, которые ничего не подозревая, спали. Полицейские в спешном порядке начали будить людей и помогли им выбраться на свежий воздух. Затем полицейские вызвали скорую медицинскую помощь.

Всего было эвакуировано 5 человек.

В 05.56 часов пожар был ликвидирован сотрудниками ДЧС. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время проводится проверка, причина пожара устанавливается.

Департамент полиции Нур-Султана предупреждает жителей и гостей столицы в целях предотвращения пожароопасных ситуаций строго соблюдать меры пожарной безопасности.

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