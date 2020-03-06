В Нур-Султане полицейские вытащили из пожара пять человек

- Казахстан, происшествия
- 16:50, 06 марта 2020
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CentralAsia (KZ) - 6 марта в 05.04 часов по улице Жунусова в Нур-Султане произошло возгорание частного дома на площади 300 кв.м., передает Polisia.kz.
Первыми на вызов о пожаре приехали сотрудники столичной полиции.
Прибывшим на место инспекторам Полка патрульной полиции Управления местной полицейской службы ДП города Нур-Султан пришлось разбить окно, чтобы войти в помещение. Войдя в комнату через разбитое окно, сотрудники обнаружили в задымленной комнате людей, которые ничего не подозревая, спали. Полицейские в спешном порядке начали будить людей и помогли им выбраться на свежий воздух. Затем полицейские вызвали скорую медицинскую помощь.
Всего было эвакуировано 5 человек.
В 05.56 часов пожар был ликвидирован сотрудниками ДЧС. Жертв и пострадавших нет. В настоящее время проводится проверка, причина пожара устанавливается.
Департамент полиции Нур-Султана предупреждает жителей и гостей столицы в целях предотвращения пожароопасных ситуаций строго соблюдать меры пожарной безопасности.