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  6 марта 2020
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Рубль опустился до минимума с января 2019 года
Иллюстративное фото
Иллюстративное фото

CentralAsia (CA) -  Курс доллара превысил отметку 68 руб., а курс евро ушел выше отметки 77 руб. впервые с января 2019 года, следует из данных Московской биржи, передает Коммерсантъ.

По данным на 13:01 (мск), доллар вырос по отношению к закрытию четверга на 53,25 коп.— до 68,15 руб., курс евро достиг 77,03 руб.

Индекс Мосбиржи уменьшился по сравнению с уровнем закрытия предыдущей сессии на 3,55% и составил 2716,73 пункта, индекс РТС опустился на 4,72% и достиг отметки 1261,4 пункта.

Стоимость майских фьючерсов нефти Brent на бирже ICE снижается на 2.73%, до $48.66 за баррель

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