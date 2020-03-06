В Афганистане памятная церемония при участии Абдуллы Абдуллы подверглась вооружённому нападению

CentralAsia (CA) - Сегодня утром на территории афганской столицы вооружённому нападению подверглась мемориальная церемония, посещённая высокопоставленными политиками страны, передает Афганистан.ру.



Мероприятие было приурочено к годовщине гибели хазарейского деятеля Абдула Али Мазари, основателя партии «Хизб-и-Вахдат», в 1995 году ставшего жертвой похищения и расправы боевиков.

На церемонии присутствовали однопартийцы Мазари, в том числе нынешний глава партии Мохаммад Карим Халили, глава исполнительной власти Афганистана Абдулла Абдулла, а также экс-президент Хамид Карзай.

Нападение произошло во время выступления Халили. В районе проведения встречи прогремел взрыв, вслед за которым последовала перестрелка.

«Атака началась со взрыва, определённо в районе приземлился ракетный снаряд, Абдулла и некоторые другие политики остались невредимы», – впоследствии сообщил прессе Фаридун Хвазун, пресс-секретарь Абдуллы Абдуллы.

Согласно отчётам, главе исполнительной власти удалось покинуть район боевых действий. Между тем на место происшествия были направлены силы спецназа, приступившие к отражению атаки.

Действующий президент Афганистана Мохаммад Ашраф Гани, лично не присутствовавший на мероприятие, осудил нападение, охарактеризовав его как преступление против человечности, сообщает пресс-служба президентского дворца Арг.

Ни одна группировка непримиримой вооружённой оппозиции до сих пор не взяла на себя ответственность за нападение на участников памятной церемонии.

Число жертв атаки в настоящее время подлежит уточнению. По данным афганского министерства внутренних дел, к настоящему времени с места атаки в госпитали были доставлены не менее 18 пострадавших.