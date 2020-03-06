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  6 марта 2020
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Президент Туркменистана потребовал рационально использовать выделяемые отраслям кредитные средства

CentralAsia (TM) -  В числе основных задач, стоящих перед банковскими учреждениями Туркменистана, Президент Гурбангулы Бердымухамедов назвал оказание министерствам поддержки за счёт выделения кредитных средств для решения насущных вопросов, передает Turkmenportal.

«Здесь речь идёт об ускорении темпов строительства объектов промышленного сектора, предназначенных для выпуска экспортной продукции», – пояснил Бердымухамедов в ходе рабочего совещания с участием заместителя Председателя Кабинета Министров Гадыргельды Мушшикова, курирующего экономический блок, и председателя Центрального банка Мердана Аннадурдыева.

Глава государства отметил, все банки страны должны оказывать отраслям консультативную и методическую помощь.

«А самое главное, выделяемые средства следует использовать весьма рационально и по целевому назначению», – подчеркнул Президент Туркменистана, дав на этот счёт соответствующие поручения, сообщает Государственное информагентство.

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