В Узбекистане предложили запретить экспорт медицинских масок

CentralAsia (UZ) - Депутат Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана Бобур Бекмурадов предложил запретить вывоз медицинских масок из Узбекистана из-за повышенного риска коронавируса.

По словам депутата, «в условиях глобализации становится все более очевидным, что нет возможности оставаться в изоляции от вируса».

В связи с этим Бекмуродов считает целесообразным принять следующие меры по обеспечению безопасности граждан Узбекистана:

Ограничение публичных мероприятий, запрещение публичных мероприятий с участием детей и молодежи;

Резкое расширение списка стран, гражданам которых ограничен въезда на территорию Узбекистана;

Запрет на вывоз лекарств и средств индивидуальной защиты (маски, респираторы) для борьбы с вирусом и, при необходимости, ввоз их из безопасных стран;

Строгий контроль фармацевтического рынка, предотвращающий спекулятивный рост стоимости противовирусных и терапевтических препаратов;

Провести парламентские слушания с участием МИДа, Минздрава и Министерства инвестиций и внешней торговли Узбекистана по профилактике коронавируса;

Усиление мер по снижению риска заболеваний в детских садах и школах.

На фоне растущей угрозы коронавируса многие страны, включая соседей Узбекистана, запретили экспорт медицинских масок.

С декабря, когда вирус COVID-19 начал распространяться, число случаев заболевания коронавирусом в 90 странах мира увеличилось до 100 000 с 3 386 случаями смертельного исхода. Сообщается, что более 55 000 человек выздоровели.