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  6 марта 2020
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Паника на продовольственных рынках Таджикистана привела к падению спроса на фрукты

CentralAsia (TJ) -  В Таджикистане началась массовая паника среди населения, спровоцированная объявлением карантина в мечетях, а также ограничения празднования Навруза и отмены всех праздничных мероприятий. Жители страны сразу же бросились штурмовать продовольственный рынки и магазины, в попытке запастись стратегическими продуктами: мукой, маслом, рисом, сахаром, солью. Также большой спрос на хлеб – его покупают и вывозят тележками, чтобы сделать из него сухари. Цены на эти продукты сразу же резко выросли, передает Eastfruit.

Люди опасаются, что рынки тоже будут закрыты на карантин, поэтому за ключевыми продуктами выстраиваются огромные очереди. При этом правительство Таджикистана делает всё возможное, чтобы успокоить население – публикуются пресс-релизы и делаются заявления о том, что запасов продуктов в стране хватит всем. Однако такие заявления, похоже, имеют обратный эффект, и только подстёгивают ажиотаж.

По словам консультанта Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) Бахтиёра Абдувохидова, рост спроса на масло, рис, сахар, муку, хлеб и соль привёл к резкому снижению спроса на фрукты. Местное население отдаёт предпочтение тем товарам, которые можно хранить длительное время. Соответственно, тратя большие средства на бакалею, у потребителей не остаётся денег для приобретения свежих фруктов. Соответственно, вероятнее всего, в ближайшее время может вырасти потребление сухофруктов, и, прежде всего, кураги, которая хранится долго. А вот спрос на яблоко, грушу, банан, цитрусовые и т.п. может существенно снизиться.

Спрос на овощи и картофель, по оценкам Бахтиёра Абдувохидова, практически не изменился, так как люди не смогут их долго хранить в домашних условиях. Спрос на них незначительно упал, замещённый другими товарами. Тем не менее, цены, преимущественно выросли, потому что нарушились торговые связи в связи с закрытием границ.

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