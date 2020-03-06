Посылки из Китая в Узбекистан задерживаются из-за коронавируса

CentralAsia (UZ) - В последние дни в связи с распространением нового коронавируса почтовые отправления из Китая пересылаются длительное время, сообщили в пресс-службе АО «Узбекистон почтаси».



По оценке Всемирной организации здравоохранения, коронавирус не сохраняется продолжительное время на поверхности предметов, включая посылки, бандероли и др.

Несмотря на это Почтой Узбекистана предприняты все необходимые меры для приема, санитарно-эпидемиологической обработки почтовых отправлений из КНР.

Имевшие место задержки с доставкой адресатам почтовых отправлений из КНР связаны, в большей степени, с временным прекращением авиасообщения с Китаем.

В АО «Узбекистон почтаси» заверили, что работники Почты Узбекистана приложат все усилия, чтобы доставить почтовые отправления адресатам в кратчайшие сроки.