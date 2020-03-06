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  6 марта 2020
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В Узбекистане задержали доцента, обещавшего студентам из Кыргызстана за $4 тыс перевести в другой вуз

CentralAsia (UZ) -  Правоохранительные органы Узбекистана задержали доцента Андижанского государственного университета, сообщает Телеграм-канал "Криминальный Узбекистан".

За четыре тысячи долларов США он обещал двум студентам кыргызского вуза, которые к тому же являются гражданами Узбекистана, подготовить им поддельные документы для их перевода в андижанский вуз.

В ходе следственных мероприятий в том же вузе оперативники наткнулись и задержали другого мошенника. Он пообещал еще одному студенту кыргызстанского вуза проделать ту же самую процедуру через своих знакомых, но уже куда дешевле – всего за 200 долларов США.

Но и это еще не все. На той же самой процедуре в том же вузе попались еще два студента. За 2000 долларов они обещали помочь перевестись на учебу в андижанский вуз еще одному студенту из Кыргызстана. Однако в этом деле оказались замешаны уже должностные лица вуза.

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