Туроператоры Узбекистана попросили правительство налоговые каникулы на фоне коронавируса

CentralAsia (UZ) - Туроператоры Узбекистана обратились к правительству с просьбой объявить для них налоговые каникулы из-за негативного влияния на отрасль распространения в мире коронавируса Сovid-19, сообщает Минздрав республики.



Этот вопрос обсуждался на встрече специальной комиссии по предотвращению проникновения и распространения коронавируса в Узбекистане во главе с вице-премьером Азизом Абдухакимовым.

Туроператоры предложили объявить налоговые каникулы в предстоящем сезоне, который, как ожидается, будет убыточным, а также отменить штрафы для туристов за отказ от авиа- и железнодорожных билетов.

Кроме того, турфирмы предложили в связи с отменой авиарейсов в страны, где отмечена вспышка коронавируса, увеличить частоту полетов туда, где коронавирус не обнаружен, в частности, в Турцию и Казахстан.

По итогам заседания принято решение разработать предложения по снижению негативного влияния распространения коронавируса на сферу туризма, в том числе по поддержке отечественных субъектов туризма, и внести их в правительство.

Напомним, что Узбекистан из-за распространения коронавируса приостановил авиасообщение с Китаем, Афганистаном, Ираном, Италией и Южной Кореей.

Ранее сообщалось, что британское издание The Telegraph внесло Узбекистан в список 16 туристических стран без коронавируса.