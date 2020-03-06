Южная Корея раскритиковала карантинную политику Японии

CentralAsia (CA) - Сеул раскритиковал решение Японии отправлять на карантин прибывающих из Южной Кореи, начиная с понедельника, передает NHK.



Министр иностранных дел Южной Кореи Кан Гён Хва вызвала 6 марта посла Японии к себе в кабинет. Она призвала Токио отменить эту меру, описав ее как "недружелюбную" и "ненаучную". Она заявила, что Сеул примет соответствующие меры.

Посол заявил, что незамедлительно сообщит об этом требовании Токио.

Тем временем пресс-секретарь министерства иностранных дел Китая выказал понимание решению Японии об удерживании на карантине сроком в две недели посетителей из Китая.

На пресс-конференции в пятницу пресс-секретарь Чжао Лицзянь заявил, что его министерство понимает, что страны должны принимать научные и подходящие меры для защиты жизней и здоровья своего населения и иностранцев, а также обеспечивать региональное и глобальное общественное здравоохранение.

Пресс-секретарь отметил, что подобные меры не должны выходить за рамки разумного. Он добавил, что Китай планирует и дальше сотрудничать и делиться информацией и опытом с заинтересованными странами, одновременно работая над предотвращением дальнейшего распространения вируса внутри страны.