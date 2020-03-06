Португалия в целях борьбы с ожирением ввела налог на сахаросодержащие напитки

CentralAsia (CA) - Португалия ввела налог на сахаросодержащие напитки. Эта инициатива обеспечила дополнительные ежегодные поступления в бюджет и привела к сокращению потребления сахара и лишних калорий и, тем самым, содействовала снижению показателей ожирения в стране, передает служба новостей ООН.



«Во Всемирный день борьбы с ожирением, который отмечается 4 марта, мы хотим отметить успехи Португалии в борьбе с детским ожирением - одной из главных проблем здравоохранения в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Этого успеха удалось достичь благодаря введению налога на сахаросодержащие напитки», - сообщают из ВОЗ.

В ВОЗ неоднократно подчеркивали, что жесткая налоговая политика в отношении вредных для здоровья напитков ударит по карману потребителя и, соответственно, приведет к снижению спроса.

«Анализируя данные за 2008-2016 гг., мы видим, что за этот период число детей с избыточной массой тела в Португалии снизилось с 37,9 до 30,7 процента, а с ожирением - с 15,3 до 11,7 процента. Однако этот показатель по-прежнему был одним из самых высоких в Европе», - отмечают в ВОЗ.

Опыт ряда государств показал, что дополнительное налогообложение зачастую оказывается куда более эффективным методом, чем целенаправленная антиреклама и навешивание ярлыков.

Несмотря на противостояние индустрии производителей, которая ставит получение прибыли выше охраны здоровья детей и подростков, в январе 2017 года власти Португалии ввели в действие норму налогообложения сахаросодержащих напитков.

Достигнутые результаты впечатляют. Многие компании радикально снизили количество сахара в своей продукции, а объем продаж сахаросодержащих напитков в целом упал.