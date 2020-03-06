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  6 марта 2020
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Токаев провел встречу с Медведевым в Нур-Султане

CentralAsia (KZ) -  Касым-Жомарт Токаев и Дмитрий Медведев рассмотрели текущее состояние и перспективы всестороннего стратегического партнерства между двумя государствами. Особое внимание в ходе встречи было уделено вопросам обеспечения международной и региональной безопасности, сообщает пресс-служба президента РК.

Говоря о казахстанско-российском сотрудничестве, Дмитрий Медведев отметил, что оно находится на достаточно важном и серьезном этапе развития.

– Вы упомянули конституционную реформу, которая у нас проходит. Мы тоже внимательно наблюдаем за процессами в Вашей стране, – сказал он.

Собеседники также обменялись мнениями по актуальным вопросам региональной и международной повестки дня, в том числе по предпринимаемым двумя странами мерам по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

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