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  7 марта 2020
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Президент Узбекистана ко Дню 8 Марта помиловал 83-х женщин

CentralAsia (UZ) -  В связи с Международным женским днем указом президента Шавката Мирзиёева помилованы 83 женщины, отбывающие сроки наказания, сообщает УзА.

Из числа помилованных 12 лиц освобождаются от отбывания наказания полностью, 29 лиц – условно-досрочно, назначенное в отношении 17 лиц наказание заменяется более мягким, одним словом, освобождаются из учреждений по исполнению наказания 58 женщин. Кроме того, в отношении 25 осужденных женщин сокращаются сроки назначенного наказания.

Из помилованных 7 являются гражданами иностранных государств.

В рамках реализации указа ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным женщинам в возвращении к семьям и близким, социальной адаптации, привлечении к полезному труду, поддержании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.
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