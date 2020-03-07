Президент Узбекистана ко Дню 8 Марта помиловал 83-х женщин

CentralAsia (UZ) - В связи с Международным женским днем указом президента Шавката Мирзиёева помилованы 83 женщины, отбывающие сроки наказания, сообщает УзА.



Из числа помилованных 12 лиц освобождаются от отбывания наказания полностью, 29 лиц – условно-досрочно, назначенное в отношении 17 лиц наказание заменяется более мягким, одним словом, освобождаются из учреждений по исполнению наказания 58 женщин. Кроме того, в отношении 25 осужденных женщин сокращаются сроки назначенного наказания.

Из помилованных 7 являются гражданами иностранных государств.

В рамках реализации указа ответственным министерствам и ведомствам поручено оказать содействие помилованным женщинам в возвращении к семьям и близким, социальной адаптации, привлечении к полезному труду, поддержании здорового образа жизни и занятии достойного места в обществе.