В Таджикистане существует еще множество проблем в области прав человека - доклад HRW

CentralAsia (TJ) - Международная правозащитная организация Human Rights Watch (HRW) считает, что правительство Таджикистана могло бы использовать состоявшиеся 1 марта парламентские выборы для начала перемен в области прав человека.

Результаты парламентских выборов в Таджикистане были весьма предсказуемыми: места в парламенте, как и ожидалось, получили правящая партия и партии, близкие к президенту Эмомали Рахмону, пишет Владислав Лобанов, старший научный сотрудник отдела Европы и Центральной Азии HRW в опубликованной на сайте организации статье. Он отмечает, что «выборы были омрачены многочисленными нарушениями и отсутствием атмосферы подлинного политического плюрализма».

По мнению наблюдателей от ОБСЕ/БДИПЧ, после предыдущих парламентских выборов уровень соблюдения основных прав и свобод еще более ухудшился, из-за отсутствия независимых СМИ и действующий оппозиции выбор избирателей был весьма ограничен, отмечает автор.

Владислав Лобанов отметил, что власти Таджикистана должны приступить к подготовке новой программы защиты прав человека, и в первую очередь, создать условия для достойной и свободной работы всех журналистов, отказаться от практики блокировки сайтов (YouTube, Facebook и Радио Озоди), прекратить преследование по политическим мотивам и освободить из тюрем более 150 политзаключенных, включая адвокатов, критиков власти и представителей запрещенной в стране Партии исламского возрождения Таджикистана (ПИВТ).

Однако Саидджафар Усмонзода, председатель Демократической партии Таджикистана, получившей одно место в парламенте, считает, что критика эксперта HRW не имеет правовой основы. «Все, что он предлагает, не имеют правовой основы. Они не разобрались в ситуации до конца. У нас независимое государство. То, что он говорит о якобы политзаключенных… Он же не изучал эти уголовные дела. Как может международная организация вынести свои заключения, основываясь на уличные разговоры?"-спрашивает лидер ДПТ.

Саидджафар Усмонзода считает "необходимыми" принимаемые правительством меры против тех, что создает угрозу безопасности и стабильности государства. «Власти обеспечивают безопасность и стабильность, и не хотят, чтобы молодые люди примкнули к экстремистским и террористическим организациям», отметил Усмонзода в беседе с Радио Озоди.

Напомним, накануне международная неправительственная организация Freedom House в новом отчете "Свобода в мире — 2020: борьба за демократию в отсутствие лидеров" признала Таджикистан «несвободной» и включила в список 10 самых худших стран по соблюдению прав и гражданских свобод.

В Таджикистане 1 марта прошли парламентские выборы. Как сообщил Центризбирком страны, правящая Народно-демократическая партия Таджикистана победила, набирав 50,4% голосов. Всего в нижнюю палату парламента избираются 63 депутата, на эти места претендовали 238 человек. 65 из них шли по партийным спискам, 173 – по одномандатным округам. Это первые парламентские выборы в Таджикистане без участия ПИВТ, которая была объявлена вне закона после сентябрьского мятежа в 2015 году.