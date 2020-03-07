Суд в Москве продлил арест пранкеру из Таджикистана за шутку про коронавирус в метро

CentralAsia (TJ) - Суд Москвы на два месяца продлил арест пранкера Кароматулло Джаборова, разыгравшего в поезде столичного метрополитена "приступ коронавируса", передает РИА Новости.

"Суд постановил: ходатайство следствия удовлетворить, продлить обвиняемому Джаборову меру пресечения в виде содержания под стражей на 2 месяца, до 8 мая", - огласил решение судья Сергей Хомяков. За этот период следствие планирует опросить свидетелей и очевидцев преступления, а также установить его предполагаемых соучастников.



В ходе судебного заседания гражданин Таджикистана Джаборов заявил о раскаянии, а также попросил прощения у людей, которые находились в вагоне метро и могли напугаться из-за его шутки. Тем не менее, обвинение в хулиганстве и арест он назвал слишком суровыми мерами – под стражей пранкер находится уже месяц, хотя фактически не причинил кому-либо страданий или ущерба. Расценивать свои действия он попросил, как "глупую шутку".

Пранкер пояснил, что на его иждивении находятся "одна официальная и одна гражданская жена", от последней в январе 2020 года у него появился ребенок.

Ранее МВД сообщило о задержании молодого человека, который в вагоне электропоезда упал, имитируя внезапный приступ. Его сообщники стали кричать, что у него опасная вирусная инфекция, провоцируя панику среди пассажиров.

Впоследствии ролик появился в интернете. Полицейские возбудили уголовное дело по статье "Хулиганство, совершенное группой лиц". Черемушкинский суд арестовал пранкера на один месяц. Были задержаны и сообщники Джаборова, безработные жители столицы, их отпустили под подписку о невыезде.

Джаборов известен в сети, как ведущий YouTube-канала KARA PRANK, на него подписаны 36 тысяч человек. В большинстве видео молодой человек разыгрывает посетителей торговых центров и проводит опросы.