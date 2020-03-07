Отмена прописки в Ташкенте и как это связано с рынком жилья - эксперт

CentralAsia (UZ) - С 1 апреля власти Узбекистана планируеют отменить требование постоянной прописки в Ташкенте и Ташкентской области для всех граждан при покупке недвижимости.

Научный сотрудник Лондонской школы восточных и африканских исследований Алишер Ильхамов в эксклюзивном комментарии для Centralasia.media поделился видением по поводу планируемой отмены прописки и как это может влиять на рынок жилья в стране.

Ожидаемая замена прописки на регистрацию по месту жительства является, конечно, шагом вперед. Узбекистан оставался до сих пор одной из немногих стран, где этот анахронизм, оставшийся от советского прошлого, еще сохранился и создавал большие проблемы и неудобства для граждан, особенно для жителей провинций. Он ограничивал свободу передвижения, которая является одной из фундаментальных прав человека, и препятствовало развитию экономики. Развитие рыночной экономики невозможно без свободы передвижения, считает проживающий в Лондоне узбекистанский исследователь Алишер Ильхамов.

Однако, как отмечает эксперт, пока мы услышали по этому вопросу от президента и представителя МВД только общие слова. Хотелось бы ознакомиться с соответствующим постановлением и внесением изменений в другие нормативные документы. Ведь, как говорится, черт кроется в деталях. Например, что будет подразумеваться под регистрацией? Будут ли основания для отмены в ней? Если провести аналогию с неправительственными организациями, то там тоже подразумевается просто регистрация, а не выдача разрешения на ведение их деятельности. Но на практике многим инициативным группам отказывают в регистрации под разного рода формальными предлогами.

Президент Мирзиёев обещает отмену требования прописки с 1 апреля при покупке недвижимости в Ташкенте. А если вы, скажем, житель Сырдарьи, собираетесь просто снимать квартиру в Ташкенте? То сможете ли это сделать, не получая разрешения для проживания и получения работы в столице? Или отмена прописки намечается только для тех, кто готов раскошелиться на покупку недвижимости, то есть для зажиточных слоев населения?

Мотивы президента в этом вопросе понятны: в Ташкенте наблюдается бум по строительству жилья, или президент хочет инициировать такой бум в качестве толчка для развития экономики. Строительные компании входят в сделки с хокимами на получение земли под снос и строительство. Но желающих или способных купить новое жилье среди жителей Ташкента не так уж много. Главным образом потому, что ставки получения ипотеки лишком высоки (от 18 до 32 процентов, а в среднем 25%), поскольку ставка рефинансирования Центрального банка равна 16%. Да и далеко не все банки выдают ипотеку.

Значит, надо привлечь покупателей со стороны, то есть с областей, и тех, кто или может выложить сразу всю сумму на покупку дома, или же взять кредит под сумасшедший процент. А заодно подать этот шаг как свидетельство прогресса в области прав человека, навстречу нуждам населения. Но давайте сначала подождем и ознакомимся с постановлением и всеми его деталями, а также с тем, как новое регулирование будет осуществляться на практике. Ведь требование прописки было источником огромного теневого и коррупционного бизнеса. Те, кто наживался на откатах при выдаче разрешения на прописку, могут остаться без своих доходов, а значит сделают все, чтобы или пролоббировать уточнения к законодательству и регистрации, которые сведут его позитивный эффект к минимуму, или же будут интерпретировать его положения в свою пользу. Поэтому при принятии постановления потребуется особо тщательная экспертиза по коррупционным рискам, чтобы не допустить лазеек для коррупционных схем.

Президент также высказал здравую мысль о том, что для снижения миграционного давления на столицу необходимо ускоренными методами развивать экономику и социальную инфраструктуру в областях, в областных центрах. Но пока это опять общие слова. Нужны хорошо продуманные программы, поощряющие развитие провинций. Но самое главное, ипотека должна стать доступной для населения, что в первую очередь потребует снижения ставки рефинансирования Центрального банка, чего, в свою очередь, невозможно добиться без оздоровления всей экономики и финансов страны, резюмирует Алишер Ильхамов.