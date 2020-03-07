Трех иностранцев, прилетевших в Ашхабад рейсом из Алматы, выдворили в Турцию

CentralAsia (TM) - Трех иностранных граждан, прилетевших в Туркменистан рейсом из Алматы с разрешением на посещение Туркменистана, посадили на рейс в Стамбул и выдворили из страны. Изначально лайнер рейса Алматы-Ашхабад приземлился, согласно новым правилам, в Туркменабаде. Оттуда спустя несколько часов иностранцев отправили в Ашхабад, а затем самолетом авиакомпании «Туркменистан» – в Стамбул, сообщает turkmen.news.



Как сообщает издание, внятных причин прилетевшим не объяснили, сославшись на меры профилактики проникновения коронавируса в Туркменистан. Двое из трех иностранцев оказались дипломатами одной из арабских стран, и их встречали работники посольства в Ашхабаде, однако миграционный контроль оба не прошли.

По сообщению посольства Франции в Туркменистане, начиная c 23 февраля Туркменистан отказывает во въезде на свою территорию гражданам стран, в которых были выявлены случаи коронавируса. Исключения не делаются даже тем, в чьих паспортах имеется действующая виза.

5 марта в МИД страны прошел брифинг по поводу мер, принимаемых властями Туркменистана по профилактике проникновения вируса в страну. Среди таких мер – обязательная сдача слюны на вирус прибывающими пассажирами. Результаты теста становятся доступными спустя шесть часов, все это время пассажиры находятся в ожидании в терминале аэропорта.

С начала года авиакомпания «Туркменистан» приостановила полеты в Пекин и Бангкок. Несколькими чартерными рейсами в страну из Китая были возвращены туркменские студенты, обучавшиеся в вузах КНР. Всех их поместили на карантин в палаточный лагерь в Туркменабаде.

Полеты в Абу-Даби, Анкару, Дубай и Стамбул осуществляются до сих пор, однако самолеты из Ашхабада вывозят только иностранцев, гражданам Туркменистана вылетать в Турцию и ОАЭ запрещено. Следом такие же меры были приняты и в отношении полетов в города России.

Все международные рейсы авиакомпании «Туркменистан» приземляются в Туркменабаде вместо Ашхабада, включая рейс из Бирмингема (Великобритания) 6 марта.

Туркменабад в конце января был объявлен карантинной зоной, граница с Узбекистаном закрыта. Следом власти закрыли контрольно-пропускные пункты на границе с Ираном и Афганистаном, приостановили паромное сообщение по Каспийскому морю.