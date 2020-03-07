Россия закрывает границу с Ираном из-за коронавируса

CentralAsia (CA) - Из-за вспышки коронавируса в Иране правительство России запретит пропускать через границу иностранцев и апатридов, прибывающих из этой страны. Мера начнет действовать с 7 марта, говорится в постановлении правительства РФ.

Исключение на въезд сделают для граждан стран Евразийского экономического союза, для лиц с видом на жительство в России, для экипажей самолетов и для членов официальных делегаций. МВД и МИД также будут должны приостановить прием документов от лиц, проживающих на территории Ирана.

Ранее с 28 февраля было ограничено авиасообщение между двумя странами: самолеты из Ирана могли прибывать только в терминал F московского Шереметьево, а совершать рейсы — только «Аэрофлот» и Mahan Air. Все прилетевшие из Ирана помещались на карантин.

Из более 101 тысячи заболевших коронавирусом нового типа на Иран приходятся более 4700 человек, из которых, по заявлениям властей, погибли 124 человека (СМИ приводят данные в несколько раз больше). По обоим показателям страна является третьей: по числу пациентов уступает Китаю и Южной Корее, а по числу жертв — Китаю и Италии.

В стране были отменены занятия в школах и университетах, многие культурные и спортивные мероприятия. Границу с Ираном закрыли все его соседи — Ирак, Турция, Азербайджан, Армения, Афганистан, Туркменистан и Пакистан, — а также несколько других стран Ближнего Востока (например, Саудовская Аравия, ОАЭ, Иордания и Грузия).