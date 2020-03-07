Туркменистан закупит еще 400 городских автобусов Hyundai

CentralAsia (TM) - 400 автобусов известной марки «Hyundai All New Super Aero City» закупит Туркменистан в Республике Корея, передает Информационный портал Туркменистана.

Соответствующее постановление подписал 6 марта президент Гурбангулы Бердымухамедов, разрешив Агентству «Туркменавтотранспорт» заключить контракт с корпорацией «Hyundai» (Республика Корея) на закупку 400 внутригородских автобусов, а также запасных частей и расходных материалов для них в целях успешного претворения в жизнь задач по дальнейшему повышению качества автотранспортных услуг, оказываемых населению, сообщила пресс-служба главы государства.

Туркменистан не в первый раз приобретает автобусы корпорации «Hyundai», которые широко используются не только на внутригородских маршрутах. Ранее крупная партия этих автобусов в количестве 500 штук была закуплена для обслуживания участников V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоялись в Ашхабаде в 2017 году.