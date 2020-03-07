[РУС] [ENG] [КЫРГ]
  7 марта 2020
экономикаобществополитикановости компанийпроисшествияспорт
Туркменистан закупит еще 400 городских автобусов Hyundai

CentralAsia (TM) -  400 автобусов известной марки «Hyundai All New Super Aero City» закупит Туркменистан в Республике Корея, передает Информационный портал Туркменистана.

Соответствующее постановление подписал 6 марта президент Гурбангулы Бердымухамедов, разрешив Агентству «Туркменавтотранспорт» заключить контракт с корпорацией «Hyundai» (Республика Корея) на закупку 400 внутригородских автобусов, а также запасных частей и расходных материалов для них в целях успешного претворения в жизнь задач по дальнейшему повышению качества автотранспортных услуг, оказываемых населению, сообщила пресс-служба главы государства.

Туркменистан не в первый раз приобретает автобусы корпорации «Hyundai», которые широко используются не только на внутригородских маршрутах. Ранее крупная партия этих автобусов в количестве 500 штук была закуплена для обслуживания участников V Азиатских игр в закрытых помещениях и по боевым искусствам, которые состоялись в Ашхабаде в 2017 году.

print
  • Трех иностранцев, прилетевших в Ашхабад рейсом из Алматы, выдворили в Турцию
  • Туркменистан закупит еще 400 городских автобусов Hyundai
  • Похвалив Казахстан, эксперт ООН призвала не допускать нарушений прав человека в ходе борьбы с терроризмом



    • Яндекс.Метрика
    © CentralAsia 2007-2020.
    Все права защищены и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допустимо при условии наличия активной гиперссылки на CentralAsia, за исключением материалов, опубликованных на ленте новостей - Кыргызстан, а также касающихся КР.
    Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
    Редакция может не разделять мнения авторов статей в рубрике "Анализы и комментарии".
    Наш адрес:Кыргызстан, г.Бишкек,
    ул. Московская 189

    canews@asia.com