К 7 марта число инфицированных коронавирусом в мире превысило 100 тысяч человек

CentralAsia (CA) - Число заболевших коронавирусом на 7 марта во всем мире превысило 100 тысяч человек. При этом число новых случаев заболевания в континентальном Китае продолжает снижаться.

По данным комиссии по здравоохранению КНР, по итогам 6 марта в стране зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусом, что на 44 меньше чем сутками ранее. Умерли 28 человек. Все скончавшиеся – жители провинции Хубэй, где и была впервые зафиксирована вспышка новой болезни.

Власти Китая также сообщили, что только за последние сутки 1678 человек были выписаны, а 4873 человека освобождены из карантина.

По данным SCMP всего в разных странах мира коронавирусом заразились более 100,7 тыс. человек. 3455 умерли, более 55 тыс. выздоровели. Абсолютно большее число погибших и выписанных – жители Китая.

На втором месте после КНР по числе жертв Италия (197 человек). Далее идут Иран (124), Южная Корея (42) и США (14).

В России за последние сутки были выявлены шесть случаев заболевания, пять из них в Москве.

Число больных продолжает стабильно расти в Южной Корее: новых случаев заражения 483, общее число заразившихся - почти 6,8 тысячи. Скончались уже 44 человека.

Отдаленная Исландия ввела режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса. За два дня число зараженных в стране выросло с 26 до 43 человек.

Первые случаи коронавируса зафиксировали в Колумбии и Коста-Рике.

Официально коронавирус найден на втором круизном лайнере: на Grand Princess заболел 21 человек. Всего на борту более 3,5 тыс человек из 54 стран.

В Японии болеют более 1100 человек, из которых 696 человек – это пассажиры и члены экипажа круизного судна Diamond Princеss. Погибли 12 человек.