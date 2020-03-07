Туроператоры Казахстана могут потерять до миллиона долларов из-за коронавируса - эксперты

CentralAsia (KZ) - Представители туристического рынка Казахстана оценили возможные убытки из-за ситуации с коронавирусом в мире, сообщает Tengritravel.kz.

Так, в фонде "Туристік Қамқор" проинформировали, что из-за ситуации с распространением опасного вируса туристы отменили свои поездки либо вовсе перестали покупать путевки.

"Если эта ситуация продлится до июля, то туроператоры потеряют загрузку в 15 тысяч человек в Китай, 6 тысяч человек в Таиланд. А это большие потери. Страдают все, в том числе и турагентства, которые живут за счет продаж", - отметила председатель фонда "Туристік Қамқор" Инна Рей.

По данным фонда, отмена туров идет в основном по странам 1-й категории карантина - Китай, Иран, Южная Корея, Япония, Италия. В Таиланд и Турцию отказы незначительные. При этом турфирмы переключились на альтернативные направления, такие как Гоа, Шри-Ланка, Мальдивы и Доминиканская Республика.

По словам крупных игроков туристического рынка - туроператоров, несмотря на то что официального запрета на вылет на многие направления нет, желающих отправиться в путешествие стало намного меньше.

"В целом есть отказы даже в те страны, где нет коронавируса. Вместо Египта и Таиланда мы предлагаем другие направления. К примеру, спрос есть на Турцию и ОАЭ. Также предлагаем перенести путевки на поздние даты. Мы все с нетерпением ждем теплых дней, когда пойдет спад эпидемии", - надеется операционный директор одного из казахстанских туроператоров Светлана Ошерова.

По словам эксперта, только у одной туристической компании насчитывается порядка 20 отказов от путевок.

"Потеря от авиабилета у нас идет полностью, а их стоимость начинается от 450 долларов и выше за каждый билет. Потому что авиабилеты мы выкупаем заранее. По примеру Таиланда были потери по 10-15 кресел в день. В месяц это примерно выходит свыше 200 тысяч долларов, не считая стоимости турпакетов. До миллиона долларов у операторов могут быть потери. В общем, наблюдается большой спад объема продаж с начала ситуации с коронавирусом", - говорит Светлана Ошерова.

Туроператоры отмечают, что люди все же хотят отдыхать и ищут менее рискованные направления, такие как Юго-Восточная Европа (Черногория и Болгария). А что касается Юго-Восточной Азии, казахстанцы заняли выжидательную позицию. Те, кто уже давно приобрел билеты в эти страны, стараются сдать их либо отложить на другое время. В случае отказа от поездки возврат денег зависит от дат. За 14 дней до вылета стоимость турпакета не возвращается. Также авиакомпании могут взимать 100-процентный штраф за билеты, если человек самостоятельно отменил поездку. Это касается как регулярных рейсов, так и чартерных. Ранее сообщалось о том, что гражданам Китая, Ирана и Южной Кореи запретят въезжать в Казахстан из-за ситуации с коронавирусом. Запрет будет введен с 8 марта. До этого были приняты меры по сокращению авиарейсов в Южную Корею.