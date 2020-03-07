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  7 марта 2020
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Жители Алматы могут остаться без общественного транспорта из-за коронавируса

CentralAsia (KZ) -  Сразу несколько алматинских перевозчиков заявили, что комплектующих для ремонта автобусов хватит только до конца месяца, передает Tengrinews.kz.

Как отмечается, если ситуация с поставками комплектующих из Китая не улучшится, то алматинцы могут остаться без общественного транспорта. Сейчас поставки задерживаются, потому что многие предприятия в Поднебесной не работают.

Автопарки намерены сократить количество автобусов сразу на 10 городских маршрутах. Руководители предприятий жалуются, что график поставок уже срывали несколько раз. Сейчас из-за нехватки деталей часть автобусов простаивает в парке. В акимате просят перевозчиков раньше времени не паниковать. У поставщиков на складах имеется необходимое количество запчастей для ремонта алматинских автобусов. Также чиновники уже сформировали дополнительный список закупки комплектующих.

"Я думаю, что перевозчики просто выразили свою обеспокоенность в связи с коронавирусом. Мы буквально вчера после обеда проводили совещание со всеми перевозчиками, и у них есть наличие запчастей на полтора-два месяца. Уже контейнер с деталями и комплектующими из Китая готов к отправке. И после 16 марта груз будет в Алматы", - сказал руководитель отдела развития транспорта Алматы Асет Толеушов.

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