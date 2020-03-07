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  7 марта 2020
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Facebook вводит запрет на рекламу медицинских масок на фоне коронавируса

CentralAsia (CA) -  Компания Facebook вводит временный запрет на рекламу медицинских масок в своей одноименной социальной сети на фоне коронавируса. Об этом сообщается на сайте компании.

Как отмечается в сообщении, компания надеется остановить спекулятивные действия вокруг выросшей потребности в защите от коронавируса.

"...если мы увидим людей, пытающихся нажиться на чрезвычайной ситуации в области общественного здравоохранения", — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, число заболевших коронавирусом на 7 марта во всем мире превысило 100 тысяч человек.

По данным комиссии по здравоохранению КНР, по итогам 6 марта в стране зафиксировано 99 новых случаев заражения коронавирусом, что на 44 меньше чем сутками ранее. Умерли 28 человек. Все скончавшиеся – жители провинции Хубэй, где и была впервые зафиксирована вспышка новой болезни.

Власти Китая также сообщили, что только за последние сутки 1678 человек были выписаны, а 4873 человека освобождены из карантина.

По данным SCMP всего в разных странах мира коронавирусом заразились более 100,7 тыс. человек. 3455 умерли, более 55 тыс. выздоровели. Абсолютно большее число погибших и выписанных – жители Китая.

На втором месте после КНР по числе жертв Италия (197 человек). Далее идут Иран (124), Южная Корея (42) и США (14).

В России за последние сутки были выявлены шесть случаев заболевания, пять из них в Москве.

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