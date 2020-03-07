Илон Маск назвал тупой панику на фоне коронавируса

CentralAsia (CA) - Американский миллиардер, глава Tesla и SpaceX Илон Маск назвал панику из-за коронавируса тупой. Он написал об этом пост на своей странице в Twitter.

The coronavirus panic is dumb — Elon Musk (@elonmusk) March 6, 2020

Некоторые пользователи напомнили, что Маск не может так выражаться, так как является человеком науки. Другие посоветовали миллиардеру написать лучше о том, что надо мыть руки, тогда люди его послушают. Также подписчики поделились друг с другом мемами о коронавирусе под записью Маска, передает Лента.ру.

Нашлись и те, кто связал переживания основателя компании с тем, что один из заводов Tesla находится в Китае.

7 января американский производитель электромобилей Tesla открыл завод в Китае, недалеко от Шанхая. Он стал первым для компании за пределами США, на открытии присутствовал основатель и глава компании Илон Маск.

В мире пневмонией COVID-19, вызываемой коронавирусом SARS-CoV-2, заболели более 100 тысяч человек, скончались 3460 человек, а более 55,5 тысячи вылечились.